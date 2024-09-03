У тимчасово окупованому Бердянську прогриміла серія вибухів

Після обіду 3 вересня в тимчасово окупованому Бердянську було гучно. Так, там прогриміла низка вибухів.

Так, перші вибухи було чутно близько пів 6 вечора. Про це повідомила очільниця МВА Галіціна.

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В Бердянську було чутно вибухи

О 17:23 в тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів. Власне, тоді звуки вибухів було чутно в різних частинах міста, про що повідомила глава МВА Галіціна.

За повідомленням мешканців гучно було в різних частинах міста,

– написала вона.

Практично через 20 хвилин в місті знову було гучно. Так, там пролунав ще один вибух.

Наразі детальнішої інформації Вікторія Галіціна не повідомила.