У тимчасово окупованому Бердянську прогриміла серія вибухів
3 вересня 2024, 19:32Читать новость на русском
Джерело:Бердянська МВА
Після обіду 3 вересня в тимчасово окупованому Бердянську було гучно. Так, там прогриміла низка вибухів.
Так, перші вибухи було чутно близько пів 6 вечора. Про це повідомила очільниця МВА Галіціна.
Дивіться також В Одесі пролунав сильний вибух
В Бердянську було чутно вибухи
О 17:23 в тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів. Власне, тоді звуки вибухів було чутно в різних частинах міста, про що повідомила глава МВА Галіціна.
За повідомленням мешканців гучно було в різних частинах міста,
– написала вона.
Практично через 20 хвилин в місті знову було гучно. Так, там пролунав ще один вибух.
Наразі детальнішої інформації Вікторія Галіціна не повідомила.