Є 2 варіанти: де могла трапитися "бавовна" в Бердянську

У ніч проти 8 серпня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Місцеві зауважують, що це було не схоже на роботу протиповітряної оборони. Росія не коментує інформацію про "бавовну".

Натепер невідомо багато деталей, однак є 2 варіанти, що могло трапитись у Бердянську. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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"Сподіваємось, це був порт"

Віктор Дудукалов зазначив, що "бавовна" могла завітати в порт Бердянська, адже вибухи чули в нижній частині міста, де він розташований. Це було б хорошою новиною, бо це військовий об’єкт загарбників. Також це могла бути чергова партизанська акція, що теж було б доволі непогано.

Відомо небагато, як і завжди останнім часом, тому що не завжди оперативно надходить така інформація про саме нічні прильоти. Але дуже сподіваємося, що це був порт. Є така ймовірність, тому що вибухи більше чули в нижній частині міста, де розташований порт,

– пояснив посадовець.

Заступник голови Бердянської райради припустив, що через певний час буде більше деталей. Але після нічних прильотів росіяни оперативно прибирають усі наслідки.