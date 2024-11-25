Андрющенко розповів, що Сили оборони уразили в порту Бердянська

У п'ятницю 22 листопада росіяни цілий день намагались збити український дрон, залучивши ППО та авіацію. Пізно ввечері в порті окупованого Бердянську пролунали вибухи, ймовірно, прилетіла ракета.

Силам оборони вдалось вразити не все, що планували, але влучання все ж відбулось по важливому складу. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що подібні удари можна очікувати ще.

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Що Сили оборони уразили в порту Бердянська

За словами радника міського голови Маріуполя, ймовірно, що зранку росіяни намагались збити український розвідувальний БпЛА. Російська система ППО працювала від середини дня, що призвело до зникнення електропостачання у районі площі Свободи в Маріуполі. Хоч окупанти намагались збити дрон за межами міста, сліди у Маріуполі були відчутні.

Після цього, в обід, росіяни підняли свою авіацію і літали над містом. намагаючись щось збити. Вже пізно ввечері у Бердянський порт прилетів "сюрприз" у вигляді ракети.

Зрозуміло, що всі ці дві події точно пов'язані між собою. Не дарма ми це все завжди називаємо "передбавоною",

– зауважив Андрющенко.

Він розповів, що в порту через приліт ракети було чутно вибух та спалахнула пожежа. Щоб її погасити, росіяни використовували катери з берега.

Ймовірно, Сили оборони хотіли вразити танкер, що зробити не вдалось. Однак наслідки "бавовни" все одно завдали ворогу шкоди.

Знаємо приблизно, куди було ураження. Це склад. Там були залишки військової техніки та трохи окупантів. Так, як воно пройшло, теж само по собі досить непогано,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко додав, що в майбутньому можна очікувати ще подібних ударів. Зокрема, в Маріупольсько-Бердянській агломерації.

До слова, заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що приліт стався, коли окупанти розвантажували баржу з паливно-мастильними матеріалами.