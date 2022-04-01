Вибухи у Білгороді – доказ того, що Росія остаточно притиснута до стінки

У Білгороді цього ранку було завдано удару по нафтобазі ударними гелікоптерами Мі-24. Цей удар детально зафіксували численні камери відеоспостереження. В самому ударі відразу росіяни звинуватили Україну.

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Власне, всі чудово знають, що я є прихильником нанесення ударів по ворожій території, але в цьому випадку повинен заявити з граничною очевидністю – шкода, але це не ми! Чому так – поясню.

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По-перше, Україна не могла би відправити свої ударні вертольоти до Росії через те, що їм довелося б пролетіти десятки кілометрів у зоні дії ешелонованого ППО.

Тобто, одна справа задіяти авіацію, гелікоптери, а також проводити ракетні удари на тимчасово окупованих територіях по об'єктах супротивника, наприклад як по бойовому десантному кораблю в Бердянську, де ППО противника має недоліки та вразливості, а зовсім інше – відправляти таку легку мету, як гелікоптер, у зону підвищеного насичення ворожого ППО. Це не просто безглуздо, а бездумно.

По-друге, якби Україна й мала намір здійснити такий удар, то завдавала б його не нафтобазі, а об'єкту військової інфраструктури – склади з боєприпасами, військові частини, бази зберігання техніки тощо.

Дешевий російський "блокбастер"

Отже, що це було? А була це, швидше за все, імітація удару української сторони по Білгороду, щоб:

по-перше, зірвати переговорний процес, у якому Росія з перших днів перебуває у гранично невигідній позиції. Після цього удару Росія може не лише почати погрожувати ядерною зброєю, яку ніколи не застосує, а й звернеться за допомогою до ОДКБ, що буде особливо ганебно, але їй у її фатальному становищі таке приниження не має значення. Хоча я не впевнений, що ОДКБ відгукнеться.

По-друге, це акт залякування росіян, яким хочуть показати, що російська пропаганда не брехала – українці націоналісти, які нациствують й тільки й думають про знищення Росії! Загалом, стара історія з цукром і підірваними будинками набуває нових контурів.

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Повторюся, якби Україна й завдавала цього удару, то винятково по об'єкту військової інфраструктури і точно не ризикувала б своїми ударними гелікоптерами, які, за версією Міноборони РФ, всі знищені, а застосовувала б високоточну артилерію або ракетне озброєння.

Власне, очевидна провокація, хоча розповісти про блискучу операцію ЗСУ мені було б куди цікавіше, але я прихильник здорового глузду, а не шапкозакидництва. І якщо російська влада пішла на неї – значить, вона остаточно притиснута до стінки.

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