Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи довкола двох АЕС в Україні

Вночі експерти МАГАТЕ в Україні зафіксували вибухи поблизу двох АЕС. Вони зазначили, що всі ядерні об'єкти в нашій країні залишаються вразливими.

У ніч на 29 листопада експерти МАГАТЕ в Україні зафіксували вибухи поблизу двох АЕС: Запорізької та Хмельницької.

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Біля Хмельницької АЕС лунали вибухи

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на заході України група МАГАТЕ, яка спостерігала за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що в ніч на 29 листопада почула кілька вибухів поблизу – вони тривали близько 20 хвилин.

Він зазначив, що станція не постраждала безпосередньо. Однак "інцидент" показав, що всі атомні електростанції України залишаються під загрозою, доки триває війна.

Більшість уваги всього світу – і це справедливо – зосереджена на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС, яка викликає особливе занепокоєння, оскільки розташована на лінії фронту. Але подія вчорашнього вечора є нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам,

– заявив генеральний директор Гроссі.

Гроссі наголосив, що ядерні об'єкти України залишаються вразливими: або їм загрожує попадання ракети, або їхнє зовнішнє електропостачання може бути порушено.

В Україні, як і раніше, зберігається вкрай нестабільна ситуація з ядерною безпекою та безпекою,

– сказав він.

Ситуація на ЗАЕС

Команда МАГАТЕ повідомила про повітряний наліт на ЗАЕС, який тривав близько десяти хвилин у другій половині дня.

Під час попередження про повітряний наліт команда не почула удару й об'єкт не був пошкоджений. Однак впродовж останніх 24 години команда МАГАТЕ продовжувала чути звуки вибухів на деякій відстані від станції.

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти вчергове скерували "Шахеди" на Хмельницьку область і в Шепетівському районі, де розташована Хмельницька АЕС, вкотре лунали вибухи. Відомо, що збиті уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. На щастя, травмованих немає.