У районі аеродрому Бельбек чули потужні вибухи

У вівторок, 11 червня, потужні вибухи чули в окупованому Криму. Власне, вони лунали в районі аеродрому Бельбек.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Крымский ветер". Там близько 8 вечора опублікували інформацію щодо вибуху, а також оприлюднили відповідні кадри.

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Вибухи в районі аеродрому Бельбек

Ввечері 11 червня стало відомо про потужні вибухи біля аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Наразі причини невідомі.

Потужні вибухи чути у районі аеродрому Бельбек,

– йдеться у повідомленні.

"Кримський вітер" також висловив припущення, що ці вибухи могли лунати через стрільби. Проте окупаційні війська про них офіційно не повідомляли.

Також в телеграм-каналі поширили відео, на якому лише чути гучні вибухи, що долинають з району аеродрому Бельбек. При цьому будь-яких "прильотів" на відео немає.

Звуки вибухів в районі аеродрому Бельбек: дивіться відео

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