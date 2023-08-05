Дрони атакували танкер SIG біля Керчі: що відомо про судно, яке під санкціями США

Ніч проти 5 серпня була вкрай неспокійною для російських загарбників. Воно й не дивно, адже на півострові Крим пролунали вибухи. Згодом стало відомо про атаку дронами танкера SIG.

Ми потурбувалися про вас і вирішили трішки розповісти, чим відоме це судно. Як ми вже зауважили, воно встигло потрапити до санкційного списку США. Але про все по черзі.

Читайте також Росіяни бідкаються, ми – розводимо руками: після півночі у Криму пролунали вибухи

Що відомо про танкер SIG

Як іронізують у мережі, танкер SIG, спущений на воду ще у 2014 році, "грудьми захистив Кримський міст". Окупанти ж бідкаються, що це буцімто цивільне судно могло зазнати атаки дронами у Чорному морі, внаслідок чого воно пошкоджене.

Пропагандисти вигадують, що цей танкер транспортує нафтопродукти. Правда, чомусь називають судно цивільним. Утім, ми б не були настільки впевненими у цьому. Принаймні з огляду на санкції, накладені на нього.



SIG – російський танкер, який підбили безпілотники / Скриншот

За наявною інформацією, цей танкер стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що на борту на той момент перебувало кілька людей. І що у них зафіксували дрібні порізи від розбитого скла.

Яскравіше про стан танкера розповість перехоплена розмова. Перемовини екіпажу свідчать про те, що SIG самостійно рухатися не може. Ба більше, затоплено машинний зал.

Самі ми не можемо пересуватися, без буксира. Машинне (відділення – 24 Канал) повністю затоплене. Керівництво, не знаю, що там вирішуватиме,

– бідкається член екіпажу.

SIG і санкції США

У Росії близько 02:00 5 серпня підтвердили удар по танкеру. У Морському рятувальному підцентрі Тамані заявили, що група рятувальників вирушила з Новоросійська до району Керченської протоки. Саме там і сталася атака танкера SIG.

А тепер повернімося до найцікавішого. За наявною інформацією, на судно SIG у 2019 році наклали санкції США. Причиною цього стала співпраця з Сирією. Якщо ж бути конкретнішими, то постачання авіаційного палива до країни.

А тепер пригадаймо вибухи на нафтобазі у Криму, які пролунали 4 серпня. У ГУР МО заявили, що відповідні об'єкти можна вважати військовими цілями. Тож окупантам слід бути готовими до того, що "бавовни" там буде ще більше.



SIG потрапив під санкції США у 2019 році / Скриншот з мережі

Як ми бачимо, так і є. Адже танкер, який транспортував авіаційне пальне до Сирії, – теж черговий військовий об'єкт ворога. Ба більше, він ще й перебуває в акваторії Чорного моря. І це черговий натяк на те, що окупантам пора вшиватися геть.