Біля консульства США в Іраку прогриміли вибухи, Іран взяв на себе відповідальність за атаку

Пізно ввечері 15 січня стало відомо про атаку поблизу консульства США в Іраку. Невдовзі Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" та "збори антиіранських терористичних груп".

Власне, обстріли сталися поблизу північного іракського міста Ербіль. ЗМІ пишуть, що вибухи чули у районі приблизно за 40 кілометрів від міста у напівавтономному Курдистані. Вони пролунали поблизу консульства США, а також цивільних житлових будинків.

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Відомо про жертв і постраждалих

Балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і зборів антиіранських терористичних груп в регіоні пізно ввечері,

– йдеться в заяві іранської гвардії.

ЗМІ пишуть, що перша атака була спрямована на авіабазу Харір. Вона розташована за 15 кілометрів від Ербіля. І її використовують сили США та Іраку.

Як зазначають журналісти, внаслідок цього є двоє загиблих і п'ятеро поранених мирних осіб. Їх після вибухів доставили до місцевої лікарні. Про це повідомили двоє медичних джерел.

Водночас журналісти зазначають, що внаслідок бомбардування не постраждали ані громадяни США, ані американські об'єкти.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки Іраку загинули 4 людей і шестеро зазнали поранень. Як пише Reuters, посилаючись на іракські служби безпеки та медичні джерела, серед жертв – курдський бізнесмен-мільйонер Пешрау Дізаї, а також кілька членів його родини.

Наслідки бомбардування міста Ербіль: дивіться відео

Водночас джерело в іракських силах безпеки написало, що під час бомбардувань Ербіля не загинули військовослужбовці коаліційних сил або американські військові. Коаліційні сили збили три безпілотники неподалік аеропорту Ербіля, сповістило джерело.

Відомо, що повітряний рух в аеропорту Ербіля зупинили. Джерело зауважило, що бомбардування було дуже жорстоким. І що цілями були вісім об'єктів поблизу консульства США.

Ополченці б'ють не вперше

Звернімо увагу, що групи ополченців, пов'язані з Іраном, з 17 жовтня били по базах очолюваної США коаліції в Іраку та Сирії. Для цього вони використовували безпілотники та ракети. Таких атак здійснили понад 100, реагуючи на підтримку Сполученими Штатами війни Ізраїлю у Секторі Гази.

Найчастіше цілями ополченців була військова база, де розташовані міжнародні війська. Вона – на північно-західній околиці міста неподалік аеропорту Ербіля. Також били по авіабазі Харір.