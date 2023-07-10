Пекельна ніч: під Мелітополем прильоти по скупченню ворога, а в Бердянську – в районі полігону

Запальним було 9 липня для російських загарбників на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Впродовж дня і близько півночі там пролунала ціла низка вибухів.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що для ворога там було пекло 9 липня, передає 24 Канал.

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Глибокий тил уже не такий глибокий

Вчора дійсно було пекло у росіян на тимчасово окупованій території. І що знаково, на тих територіях, які вони вважали своїм глибоким тилом: Мелітополь і Бердянськ,

– зауважив він.

За словами міського голови все розпочалося о 10 ранку поблизу Мелітополя. У селищі Вознесенка пролунали вибухи. Їх чули там, де було скупчення російських загарбників.

Під вечір усе продовжилося, о 18:00. Пролунали вибухи у селі Зарічному, що розташоване за 7 – 10 кілометрів від Мелітополя у бік Токмаку. Після цього довго горів ангар, який російські загарбники відібрали у місцевого фермера. Причина проста: там була військова техніка ворога.

Але і це був далеко не кінець. Близько півночі щонайменше 10 вибухів пролунали за Бердянськом. Їх чули біля полігону, на якому розташовуються російські військові.

Тож вчорашній день і сьогоднішня ніч були досить пекельними для ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької області,

– підсумував Федоров.

Окупанти не підозрюють усієї небезпеки

Так, у партизанському русі "Атеш" заявили, що їхні агенти пробралися до лав росгвардії у Мелітополі. Мета, яку вони переслідують – дізнатися плани ворога.

Росіяни навіть не підозрюють, хто є серед них. З кожним днем все більше військовослужбовців Росії переходять на правильну сторону. Ми збираємо інформацію, готуємо заходи та саботуємо накази,

– наголосили партизани.

Тим часом слід розуміти, що окупанти продовжують мінувати тимчасово окуповану територію Запоріжжя. Якщо раніше вибухівку закладали на Запорізькій АЕС, то тепер ще й під загрозою підривів критична інфраструктура в регіоні. Що стосується Мелітополя, то там заміновані важливі об'єкти електричних мереж.