Біля Мелітополя опівночі чули вибухи, спалахнула пожежа: мер показав фото та відео
Джерело:телеграм Івана Федорова
В ніч на 21 липня біля Мелітополя було чутно вибухи. Внаслідок ворожих обстрілів спалахнула пожежа.
Після вибухів виникла пожежа в районі Вознесенки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров 21 липня.
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Неспокійна ніч біля Мелітополя
Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію,
– мовиться в повідомленні.
Пожежа біля Вознесенки: дивіться відео
росіяни тероризують людей у Мелітополі
Мер міста розповів, що за останній тиждень окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення.
"Все, що оформлено до 19 лютого, ворог не визнає. Каже, що буде забирати ці квартири та поселяти до цих приміщень якихось своїх мешканців із дальніх регіонів росії", – розповідає Федоров.
Відомо, що жителі Мелітополя два тижні живуть без природного газу – опалення лише електричне, а гаряча вода – тільки за допомогою електроенергії.
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