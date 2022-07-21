Біля Мелітополя опівночі чули вибухи, спалахнула пожежа: мер показав фото та відео

В ніч на 21 липня біля Мелітополя було чутно вибухи. Внаслідок ворожих обстрілів спалахнула пожежа.

Після вибухів виникла пожежа в районі Вознесенки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров 21 липня.

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Неспокійна ніч біля Мелітополя

Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію,

– мовиться в повідомленні.

Пожежа біля Вознесенки: дивіться відео

росіяни тероризують людей у Мелітополі

Мер міста розповів, що за останній тиждень окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення.

"Все, що оформлено до 19 лютого, ворог не визнає. Каже, що буде забирати ці квартири та поселяти до цих приміщень якихось своїх мешканців із дальніх регіонів росії", – розповідає Федоров.

Відомо, що жителі Мелітополя два тижні живуть без природного газу – опалення лише електричне, а гаряча вода – тільки за допомогою електроенергії.

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