Не надзвук чи БПЛА: у Росії придумали причину вибуху під Санкт-Петербургом

Ніч на 27 квітня поблизу Санкт-Петербурга почалася доволі гучно, з вибуху. Місцеві мешканці одразу кинулися припускати, що саме стало його причиною, а згодом слідчий комітет описав свою версію події.

Там заявили, що начебто вибухнув невстановлений пристрій. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Уже порушили кримінальну справу

Слідчі країни-терористки повідомили, що начебто вибухнув невстановлений саморобний пристрій поблизу покинутої будівлі ТЕЦ у петербурзькому Павлівську. На думку криміналістів, це міг бути артилерійський снаряд 122-152 міліметрів.

Через це пошкоджень зазнали котельня та будівля кінноспортивного клубу "Ковбой", який розташовується поблизу місця вибуху, а також було зруйновано бетонну основу водонапірної вежі. Також повідомляється, що внаслідок вибуху утворилася вирва діаметром 4 метри та глибиною 2 метри.

Російська прокуратура показала місце вибуху / Фото росЗМІ

Через таку надзвичайну ситуацію у слідчому комітеті Росії повідомили, що порушили кримінальну справу. Зробили це за статтею "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".

При цьому у Головному слідчому управлінні підкреслили, що на місці події триває огляд та встановлюються всі обставини вибуху.

Були й інші версії події

Зазначимо, що вночі проти 27 квітня у мережі люди одразу кинулися припускати, що стало причиною гучного вибуху. Адже через нього у мешканців Пушкіна та Павловська, які розташовуються поблизу вибуху, тремтіли вікна і здригалися стіни. Також звук "бавовни" чули і в поселенні Графська Слов'янка у Гатчинському районі області, де поруч розташовується військовий аеродром "Пушкін".

Так, місцеві мешканці писали, що вибух міг бути наслідком атаки декількох безпілотників. Інші ж припускали, що це міг бути наслідок переходу винищувача на надзвук. Хоча чому тоді пошкоджень зазнала інфраструктура поблизу, користувачі мережі не пояснили.

Натомість російські ЗМІ пригадали, що у січні була схожа ситуація. Тоді вибухнув газовий балон.