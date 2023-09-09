Кількість вибухів біля ЗАЕС зросла: у МАГАТЕ повідомили про ймовірну ядерну загрозу

Експерти МАГАТЕ вкотре попередили про потенційну загрозу ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції. Минулого тижня вони чули біля АЕС багато вибухів.

ЗАЕС, яка розташована на березі Дніпра, поруч з містом Енергодар – найбільша атомна електростанція в Європі.

З березня 2022 року вона перебуває під повним російським контролем. Там працюють переважно українські працівники, яких змушують це робити загарбники.

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Експерти МАГАТЕ чули вибухи

Експерти Міжнародного агентства ООН з атомної енергії, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що чули численні вибухи протягом останнього тижня. За їхніми словами, це є можливою ознакою посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на атомній станції.

Трохи більше ніж рік після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій в Європі атомній електростанції, щоб допомогти запобігти аварії під час конфлікту в Україні, загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною,

– заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що команда МАГАТЕ чула близько 20 вибухів протягом минулих суботи, неділі та понеділка, тобто 2 – 4 вересня. Ще кілька вибухів пролунали протягом "останніх кількох днів". Гроссі повідомив, що вибухи сталися "на деякій відстані" від ЗАЕС.

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"Проте я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, що загрожують станції в цей час підвищеної військової напруженості в регіоні. Що б не сталося в зоні конфлікту, де б вона не була розміщена, ядерна аварія загрожує всім, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів для того, щоб цього не сталося", – додав гендиректор Агенства.

Співробітники електростанції розповіли експертам МАГАТЕ, що вранці 7 вересня в Енергодарі трапилися кілька ударів безпілотниками. Про постраждалих не повідомляли.

Команду МАГАТЕ також поінформували, що станція скоротила кількість персоналу до мінімального рівня протягом наступних кількох днів через ризик подальших бойових дій поблизу.

Росіяни вже не вперше нагнітають паніку навколо ЗАЕС. Зараз вони заявляють, що скоротили кількість персоналу, адже кількість ударів ЗСУ нібито посилилася. Проте варто зауважити, що Україна не б'є по території ЗАЕС, росіяни це знають і успішно весь час користуються, ховаючи на території станції військову техніку та особовий склад.