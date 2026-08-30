В Брянську пролунала серія вибухів: там почалася масштабна пожежа

Пізно ввечері 29 серпня у Брянську прогриміла серія вибухів. Після цього в місті почалася пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Брянську

Близько 23:30 в пабліку повідомили про серію вибухів в Брянську. Після вибухів там спалахнула пожежа. Ба більше, вказувалося, що над містом піднімається густий стовп диму.

Там також поширили кадри, на яких чути, наскільки гучними були вибухи, а також помітно пожежу, яка здійнялася опісля. Зазначимо, що станом на момент публікації, невідомо, що саме атаковано,

Вибухи в Брянську: дивіться відео

У Брянську пролунали гучні вибухи: дивіться відео

Нагадаємо, що російський Ростов-на-Дону потрапив під масовану атаку безпілотників у ніч проти 29 серпня. Зокрема, під ударом був один з логістичних об'єктів маркетплейса Ozon.

Крім цього, за повідомленнями моніторів, внаслідок ударів зафіксовано кілька осередків займання. Зокрема, горіло судно.