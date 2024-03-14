Стовпи диму та попередження від РДК: хронологія вибухів у Бєлгородській області

Представники російських добровольчих батальйонів, які воюють на боці України 12 березня розпочали операцію на території Бєлгородської та Курської областей. Вони не приховують своїх намірів "звільнити" Росію.

На території Бєлгородської області та інших регіонах Росії лунають вибухи, пов'язані із діяльністю РДК та не тільки. Про найсильніші та найрезонансніші – читайте у тексті 24 Каналу.

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