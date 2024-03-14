Стовпи диму та попередження від РДК: хронологія вибухів у Бєлгородській області
Представники російських добровольчих батальйонів, які воюють на боці України 12 березня розпочали операцію на території Бєлгородської та Курської областей. Вони не приховують своїх намірів "звільнити" Росію.
На території Бєлгородської області та інших регіонах Росії лунають вибухи, пов'язані із діяльністю РДК та не тільки. Про найсильніші та найрезонансніші – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росіян наполягають, що їхні системи ППО збили 10 повітряних цілей над Бєлгородською областю. Троє людей постраждало. Є також і руйнування. Різні пошкодження виявлено у кількох квартирах 8 багатоквартирних будинків, трьох приватних житлових домоволодіннях та трьох госпсуб'єктах. Також пошкоджено скління (тріснуло 2 вікна) в освітньому закладі. За попередніми даними, пошкоджено 13 автомобілів. Російський добровольчий корпус звернувся до мешканців Курської та Бєлгородської області. Людей закликали евакуюватись, адже РДК стрілятиме по військових об'єктах протягом 1,5 години після звернення. Воно вийшло близько 10 години ранку. Російський добровольчий корпус пояснив, що вони відкриватимуть вогонь у відповідь на те, що Росія щодня масовано обстрілює мирні українські міста та села, вбиває мирних мешканців. Зокрема, через російські обстріли в Україні гинуть жінки, діти, літні люди. У Російському добровольчому корпусі також розповіли, що вони попереджали керівництво Бєлгородської та Курської областей, проте влада проігнорувала попередження. Там також повідомили про вибухи. Після них було видно стовпи диму. Деталі цих вибухів невідомі, але, ймовірно, вони були потужними. О 10:42 у Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку. Інформацію про обстріл і звуки вибухів повідомляли телеграм-канали, а згодом підтвердила і місцева влада. Зокрема, губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков. Він прозвітував і про "роботу" російської ППО. За словами Гладкова, над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста". Внаслідок прильоту по авто загинув водій, також була інформація про щонайменше 2 постраждалих. Дві російські області знову атакували безпілотники. Окупанти бідкались про дрони у Бєлгородській та Курській областях. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка. Одразу після Бєлгородської області про атаку дронами заявив губернатор Курщини. За словами Старовойта, там вже о 3:42, як завжди в росіян, "збивали" дрони. Їхня "пе-ве-о" працювала у Курську та регіоні.
Росіяни заявляють про роботу ППО над Бєлгородом
Нове попередження від бійців РДК
У Бєлгороді заявили про обстріл
Курську та Бєлгородську області вночі атакували безпілотники
Росіян наполягають, що їхні системи ППО збили 10 повітряних цілей над Бєлгородською областю.
Троє людей постраждало. Є також і руйнування. Різні пошкодження виявлено у кількох квартирах 8 багатоквартирних будинків, трьох приватних житлових домоволодіннях та трьох госпсуб'єктах.
Також пошкоджено скління (тріснуло 2 вікна) в освітньому закладі. За попередніми даними, пошкоджено 13 автомобілів.
Російський добровольчий корпус звернувся до мешканців Курської та Бєлгородської області. Людей закликали евакуюватись, адже РДК стрілятиме по військових об'єктах протягом 1,5 години після звернення.
Воно вийшло близько 10 години ранку.
Російський добровольчий корпус пояснив, що вони відкриватимуть вогонь у відповідь на те, що Росія щодня масовано обстрілює мирні українські міста та села, вбиває мирних мешканців. Зокрема, через російські обстріли в Україні гинуть жінки, діти, літні люди.
У Російському добровольчому корпусі також розповіли, що вони попереджали керівництво Бєлгородської та Курської областей, проте влада проігнорувала попередження.
Там також повідомили про вибухи. Після них було видно стовпи диму. Деталі цих вибухів невідомі, але, ймовірно, вони були потужними.
О 10:42 у Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку.
Інформацію про обстріл і звуки вибухів повідомляли телеграм-канали, а згодом підтвердила і місцева влада. Зокрема, губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков. Він прозвітував і про "роботу" російської ППО.
За словами Гладкова, над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста".
Внаслідок прильоту по авто загинув водій, також була інформація про щонайменше 2 постраждалих.
Дві російські області знову атакували безпілотники. Окупанти бідкались про дрони у Бєлгородській та Курській областях.
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка.
Одразу після Бєлгородської області про атаку дронами заявив губернатор Курщини. За словами Старовойта, там вже о 3:42, як завжди в росіян, "збивали" дрони. Їхня "пе-ве-о" працювала у Курську та регіоні.