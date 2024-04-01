Росіяни бідкалися на "прильоти" в Бєлгороді: палали автомобілі та будинки

У Бєлгороді 1 квітня було не до сміху. Щонайменше двічі за день російське місто потрапило під обстріли. Кажуть, про кілька десятків повітряних цілей, які буцімто збили. Але відео та фото свідчать геть про інше.

Росіяни геть у всьому бачать український слід. Сталося це і під час обстрілів Бєлгорода 1 квітня. Тоді у місті спалахнули приватні будинки й автомобілі, у багатьох помешканнях повибивало вікна. Як то кажуть, російська ППО працювала на славу.

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Бєлгород був під обстрілом на День сміху

За наявною інформацією, обстрілів було два. Перший близько 16:00, а другий – близько 18:00. Як запевняють росіяни, для атаки буцімто використовували реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire.

Що стосується обстрілу, який стався близько 16:00, то буцімто засоби ППО знищили над Бєлгородською областю 17 реактивних снарядів. Мовляв, їх знищили на підльоті до міста.

Наслідки обстрілів Бєлгорода та околиць 1 квітня / Фото з місцевих ЗМІ

І хоч снаряди буцімто знищили на підльоті до міста, наслідки так званого обстрілу на фото та відео вражають. Можна побачити чимало понищених будівель і автівок. Дуже багато вибитого скла та оббитих фасадів. Діряве російське ППО спрацювало на всі 100% і замість того, щоб захистити росіян, наразило їх на ще більшу небезпеку.

Горить будинок після вибуху: дивіться відео

Дев'ятеро людей зазнали поранень

Місцевий губернатор пізніше розповів про ситуацію у Бєлгороді. Він запевняв, що внаслідок так званого обстрілу постраждали 9 людей. У важкому стані чоловік, у якого проникаюче поранення грудної клітини та наскрізне поранення стопи. У його доньки – баротравма. Каже, що обох постраждалих бригада швидкої доправила до обласної клінічної лікарні. Ще семеро людей – шестеро чоловіків і одна жінка – у міській лікарні №2. У них осколкові поранення різних частин тіла, а також баротравми.

На камери потрапило влучання у будинок: дивіться відео

Під час першої так званої атаки у Бєлгороді вибиті вікна у 13 квартирах 8 багатоквартирних будинків, пошкоджені 3 приватні будинки. Буцімто сильно посікло фасад школи №41: побита плитка та вибиті близько 20 вікон. А ще пошкоджень зазнали 3 автомобілі, один з яких згорів до тла.

Він додав, що у Бєлгородському районі засоби ППО, коли відбивали буцімто атаку, пошкодили по два приватні будинки у селищі Дубове та Таврове. Це чергова демонстрація того, наскільки точною є російська протиповітряна оборона, яка, як запевняють у Росії, завжди і все збиває. Правда, її ракети нерідко самі прилітають по мирних мешканцях.

Повітряна тривога пролунала після прильоту: дивіться відео

А ще, заявив губернатор, посічено осколками дах одного автомобіля у селищі Новосадовий. А от у селищі Травневе у приватному будинку вибиті вікна.

Цікаво, що росіяни ледь не в режимі прямого часу викладали у мережу відео та фото прильотів. Дехто навіть зняв, як щось невідоме влучило у їхнє помешкання.

Росіяни зняли приліт зсередини будинку: дивіться відео

Були ті, хто порозбігався по сховищах. Одні з наляканих росіян відразу після сирени втекли до підвалу, щоб пересидіти так званий обстріл.

Росіяни розповіли, як спускалися до підвалу: дивіться відео

До слова, невідомо, чи є зв'язок, але у Бєлгороді потім повідомили про аварійне відключення електроенергії у будинках на вулиці Квасова, бульвару Будівельників і вулиці Молодіжної. Кажуть, що найближчим часом відновлять електропостачання.



Буцімто знищили 19 реактивних снарядів / Фото з місцевих телеграм-каналів

Що стосується другого так званого обстрілу, то системи ППО буцімто збили 19 реактивних снарядів над Бєлгородською областю близько 18:30. У цьому запевняло російське міноборони.