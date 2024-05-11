У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи: палають авто, є пошкодження й постраждалі

У російському Бєлгороді знову тривожно. Ввечері 11 травня у місті пролунала серія потужних вибухів.

Після "хлопків" у Бєлгороді спалахнули пожежі. Горять авто. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

Дивіться також Росія заявила про масований обстріл Бєлгорода: відео влучань злили в мережу

У Бєлгороді вибуховий вечір

Ввечері суботи ворожі телеграм-канали написали що Бєлгород нібито під "потужним обстрілом". У кількох багатоповерхівках буцімто вікна. Будинки пошкоджені.

Наслідки вибухів у Бєлгороді / Фото з росЗМІ

Російські пропагандисти заявили, що нібито одна людина загинула, а 29 постраждали. Згодом інформацію підтвердив і губернатор Гладков. Він заявив, що жінка померла до прибуття медиків, а серед поранених начебто є дитина.

Також Гладков писав, що, за попередньою інформацією, всі постраждалі зазнали осколкових поранень різних частин тіла. Їх доставили до медзакладів

Тим часом вороже міноборони традиційно заявило про нібито "успішну роботу Пе-Ве-О". Окупанти написали про 12 "знищених реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

Що відомо про руйнування

ЗМІ пишуть, що, за попередніми даними, у будинок прилетіли саме. Також у мережі писали, що на подвір'ї одного з будинків здетонував збитий снаряд.

Також Гладков заявив, що в Бєлгороді "від прямого влучення" пошкоджено 4 покрівлі у багатоквартирних житлових будинках. Всього різні пошкодження отримали 49 квартир у 22 багатоквартирних будинках та 4 комерційних об'єкти.

У селищі Дубове вибито покрівлю та навіс одного приватного житлового домоволодіння.

Окрім того, від "прямого влучення" спалахнули 6 автомобілів. Всього пошкоджену 21 машину.

Російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу на Бєлгородщину