В Бєлгороді знову гучно: у місті лунають вибухи

Четвер, 14 березня, для жителів Бєлгорода не можна назвати спокійним. Так, там знову заявили про вибухи в місті.

Раніше, зранку 14 березня, російський Бєлгород зазнав обстрілу. Ворожі телеграм-канали тоді повідомили про прильоти – снаряд влучив у легкове авто, пошкоджені житлові будинки.

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Бєлгород знову під вогнем

Сьогодні ранок для Бєлгорода був "вогняним". Проте, день для міста видався теж неспокійним.

Так, в Бєлгороді та Бєлгородському районі знову оголосили ракетну небезпеку. Про це повідомили пропагандистські медіа з посиланням на владу міста.

Незабаром російські телеграм-канали близько повідомили про обстріли Бєлгорода. Місцеві жителі чули вибухи.

У Бєлгороді гучно: дивіться відео

В пабліках почали поширювати навіть відео з камер спостережень, на яких чути звуки вибухів.

Звуки вибухів в Бєлгороді: дивіться відео

Також у ворожих телеграм-каналах поширювали світлини, на яких, як вони зазначили, "над Бєлгородом видно сліди".



В небі Бєлгорода сліди / Фото російський телеграм-канал

Також росіяни повідомили, що "в районі Соснової щось димиться" і прикріпили відповідну світлину.



Дим в районі Соснової / Фото російський телеграм-канал

Там заявили, що подробиць поки що немає.

Губернатор розповів про роботу російського "ППО"

За деякий час влада міста прозвітувала і розказала про "успішну роботу ппо". Так, губернатор Гладков заявив про "збиття 11 повітряних цілей на підльоті до міста".

"За попередніми даними, у місті є приліт на території будівельної бази. Є двоє постраждалих", – заявили в пропагандистьких телеграм-каналах.

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Там також заявили, що в Бєлгороді внаслідок прильоту є пошкодження на території комерційного підприємства — осколками посічено будівлю, вантажний автомобіль та спецтехніку. Також у дворі приватного домоволодіння обвалено стіну літньої кухні.

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Щодо Бєлгородського району, то там, як заявив губернатор, попередньо, руйнувань та постраждалих немає.

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