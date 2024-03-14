В Бєлгороді знову гучно: у місті лунають вибухи
Четвер, 14 березня, для жителів Бєлгорода не можна назвати спокійним. Так, там знову заявили про вибухи в місті.
Раніше, зранку 14 березня, російський Бєлгород зазнав обстрілу. Ворожі телеграм-канали тоді повідомили про прильоти – снаряд влучив у легкове авто, пошкоджені житлові будинки.
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Бєлгород знову під вогнем
Сьогодні ранок для Бєлгорода був "вогняним". Проте, день для міста видався теж неспокійним.
Так, в Бєлгороді та Бєлгородському районі знову оголосили ракетну небезпеку. Про це повідомили пропагандистські медіа з посиланням на владу міста.
Незабаром російські телеграм-канали близько повідомили про обстріли Бєлгорода. Місцеві жителі чули вибухи.
У Бєлгороді гучно: дивіться відео
В пабліках почали поширювати навіть відео з камер спостережень, на яких чути звуки вибухів.
Звуки вибухів в Бєлгороді: дивіться відео
Також у ворожих телеграм-каналах поширювали світлини, на яких, як вони зазначили, "над Бєлгородом видно сліди".
В небі Бєлгорода сліди / Фото російський телеграм-канал
Також росіяни повідомили, що "в районі Соснової щось димиться" і прикріпили відповідну світлину.
Дим в районі Соснової / Фото російський телеграм-канал
Там заявили, що подробиць поки що немає.
Губернатор розповів про роботу російського "ППО"
За деякий час влада міста прозвітувала і розказала про "успішну роботу ппо". Так, губернатор Гладков заявив про "збиття 11 повітряних цілей на підльоті до міста".
"За попередніми даними, у місті є приліт на території будівельної бази. Є двоє постраждалих", – заявили в пропагандистьких телеграм-каналах.
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Там також заявили, що в Бєлгороді внаслідок прильоту є пошкодження на території комерційного підприємства — осколками посічено будівлю, вантажний автомобіль та спецтехніку. Також у дворі приватного домоволодіння обвалено стіну літньої кухні.
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Щодо Бєлгородського району, то там, як заявив губернатор, попередньо, руйнувань та постраждалих немає.
Ранковий обстріл Бєлгорода: основне
- Інформацію про обстріл і звуки вибухів повідомляли телеграм-канали, а згодом підтвердила і місцева влада. Зокрема, губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков. Він прозвітував і про "роботу" російської ппо.
- За словами Гладкова, над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста".
- За його словами, в Бєлгороді нібито є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території одного з закладів охорони здоров'я. Там пробито покрівлю та пошкоджено п'ятий і шостий поверхи будівлі. Також пошкоджено одне легкове авто.