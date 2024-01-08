Під час обстрілу Харкова у Бєлгороді пролунали вибухи: там "збивали" повітряні цілі
Увечері 8 січня окупанти знову обстріляли балістикою Харків. У той самий час для російського Бєлгорода оголосили про ракетну небезпеку.
У Бєлгороді лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу "ПеВео" та радила місцевим ховатися у туалетах.
Дивіться також У російському Нижньому Тагілі стався вибух біля нафтобази: там нібито виявили вибуховий пристрій
У Бєлгороді – повітряна тривога
Так, близько 20:30 у Бєлгороді залунала сирена повітряної тривоги. Губернатор Гладков заявив про ракетну небезпеку.
Якщо ви перебуваєте вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття або в інше безпечне місце,
– радив росіянин переляканим співвітчизникам.
Пізніше місцеві пабліки почали писати, що начебто усі цілі над містом збили. Окремі пропагандистські канали заявили про те, що відбувся обстріл південно-східного району міста, над яким у небі вже відбулося щонайменше 30 спалахів.
Також пишуть, що начебто є поранені. Телеграми – канали Бєлгорода публікують фото уламків, які, як повідомляється, впали з неба,під час роботи преславутої "Пе-вео".
Що відбувалося у небі над російським містом: відео соцмережі
Ось що нібито знаходять жителі Бєлгорода після "бавовни" у місті / Фото соцмережі
Спалахи у небі над Бєлгородом: відео соцмережі
Пізніше міноборони Росії заявило, що начебто українці вдарили по об'єктах на території країни –агресорки з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Зокрема, 10 таких снарядів начебто збили над Бєлгородською областю. І враховуючи повідомлення у соцмережах, російське "пе-ве-о" справді дуже постаралося і позбивало згадані міноборони снаряди прямо на голови місцевим жителям. Так, ось у селищі Разумному у Бєлгородському районі один із уламків приземлився прямісінько на чиєсь авто.
"Успішна" робота російської протиповітряної оборони у Бєлгороді / Фото соцмережі
"Бавовна" у Бєлгороді: відео соцмережі
Згодом губернатор Гладков уточнив, що внаслідок удару по Бєлгороду постраждали троє людей – жінка та двоє чоловіків.⠀
У місті в 2 багатоквартирних будинках вибиті вікна в квартирах, ще в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, 3 автомобілі пошкоджені осколками. На стоянці підприємства горіли чотири вантажні автомобілі, зараз оперативними службами вони загашені. У районі пошкоджено дах приватного домоволодіння.
Окупанти вкотре обстріляли Харків: що відомо
- Приблизно біля 20:30 місцеві телеграм – канали почали писати про загрозу балістики для Харківщини.
- Згодом в області пролунали вибухи. Ймовірно, окупанти обстріляли територію Харківщини з Бєлгородської області.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов о 20:29 звернувся до мешканців регіону. Він закликав їх перебувати в укриттях.
- Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник о 20:35 написав, що "зараз чисто", проте зазначив, що загроза ракетних ударів зберігається.