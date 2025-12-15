У Бєлгороді знову приліт у районі ТЕС: місцеві скаржаться на вибиті вікна й відсутність світла

У російському Бєлгороді ввечері 14 грудня було неспокійно. Під прицілом була місцева ТЕЦ, однак наслідки вибухів відчули й жителі міста. Зокрема в деяких квартирах повилітали вікна.

Подробиці наслідків бавовни в Бєлгороді розповідає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Актуально Дрони щодня долітають до Москви: росіяни знову скаржилися на гучні вибухи

Що відомо про вибуховий вечір у Бєлгороді?

Місцеві пабліки спочатку обережно зазначали, що в Бєлгороді через обстріли зазнала серйозних пошкоджень інженерна інфраструктура.

Згодом повідомлялося про напружену ситуацію в районі ТЕЦ: вибухи чули саме там, через що також виникло задимлення.

Бєлгород під ударом: дивіться відео Exilenova+

Зі свого боку тлеграм-канал "Пепел – Бєлгород" поінформував про потужний стовп диму, який піднявся після вибуху в районі ТЕЦ "Луч". Окрім того, після удару в окремих районах міста зникло електропостачання.

Довідково: Теплоелектростанція "Луч" – це теплоелектроцентраль невеликої потужності, яка забезпечує теплом і електроенергією частину південних районів Бєлгорода. Відстань від об'єкта до українського кордону становить менш як 30 кілометрів.



Наслідки ймовірного влучання по ТЕЦ у Бєлгороді / Фото з каналу "Пепел-Бєлгород"

Про вибух і густе задимлення, щоправда без уточнення щодо електростанції, також написали інші місцеві новинні телеграм-канали, опублікувавши відповідні фото та відео.

Момент прильоту в Бєлгороді: дивіться відео з каналу "Пепел-Бєлгород"

Незадовго до цього в Бєлгороді оголошували сигнал "ракетна небезпека". До того ж пошкоджено вікна у шести багатоквартирних будинках та одному приватному житловому будинку.

Наслідки удару по Бєлгороду: дивіться фото з мережі

Які ще російські об'єкти зазнавали ударів останнім часом?