У Бєлгороді знову приліт у районі ТЕС: місцеві скаржаться на вибиті вікна й відсутність світла
- У Бєлгороді ввечері 14 грудня атакували місцеву ТЕЦ.
- Після вибуху в районі об'єкта піднявся потужний стовп диму, а місцеві медіа писали про серйозні пошкодження інженерної інфраструктури.
У російському Бєлгороді ввечері 14 грудня було неспокійно. Під прицілом була місцева ТЕЦ, однак наслідки вибухів відчули й жителі міста. Зокрема в деяких квартирах повилітали вікна.
Подробиці наслідків бавовни в Бєлгороді розповідає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Актуально Дрони щодня долітають до Москви: росіяни знову скаржилися на гучні вибухи
Що відомо про вибуховий вечір у Бєлгороді?
Місцеві пабліки спочатку обережно зазначали, що в Бєлгороді через обстріли зазнала серйозних пошкоджень інженерна інфраструктура.
Згодом повідомлялося про напружену ситуацію в районі ТЕЦ: вибухи чули саме там, через що також виникло задимлення.
Бєлгород під ударом: дивіться відео Exilenova+
Зі свого боку тлеграм-канал "Пепел – Бєлгород" поінформував про потужний стовп диму, який піднявся після вибуху в районі ТЕЦ "Луч". Окрім того, після удару в окремих районах міста зникло електропостачання.
Довідково:
Теплоелектростанція "Луч" – це теплоелектроцентраль невеликої потужності, яка забезпечує теплом і електроенергією частину південних районів Бєлгорода. Відстань від об'єкта до українського кордону становить менш як 30 кілометрів.
Наслідки ймовірного влучання по ТЕЦ у Бєлгороді / Фото з каналу "Пепел-Бєлгород"
Про вибух і густе задимлення, щоправда без уточнення щодо електростанції, також написали інші місцеві новинні телеграм-канали, опублікувавши відповідні фото та відео.
Момент прильоту в Бєлгороді: дивіться відео з каналу "Пепел-Бєлгород"
Незадовго до цього в Бєлгороді оголошували сигнал "ракетна небезпека". До того ж пошкоджено вікна у шести багатоквартирних будинках та одному приватному житловому будинку.
Наслідки удару по Бєлгороду: дивіться фото з мережі
Які ще російські об'єкти зазнавали ударів останнім часом?
Нещодавно Сили оборони України уразили низку стратегічних об'єктів на території країни-агресорки та на тимчасово окупованих землях. Під удари потрапили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області, де сталися вибухи й спалахнули пожежі.
Напередодні в Смоленську зафіксували близько десяти вибухів і пожежу, ймовірно на енергетичному об'єкті. Тим часом у Волгоградській області російська ППО намагалася відбити атаку безпілотників по нафтобазі.
Крім того, СБУ за допомогою далекобійних дронів повторно атакувала нафтовидобувні платформи Філановського та Корчагіна в Каспійському морі. Удар пошкодив критичне обладнання й зупинив роботу обох об’єктів, що скоротило нафтові доходи Росії.