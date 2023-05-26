У росіян "панікі нєт": окупантам ввижаються напаковані вибухівкою безпілотники
У Брянській області 25 травня три безпілотники начебто атакували Брянську область. Того ж дня диверсія трапилася і в Бєлгороді – невідомий БпЛА скинув вибухівку на будівлю "Газпрому".
Атакували безпілотники село Стратива, що на Брянщині, близько шостої вечора. Російські ЗМІ повідомили, що два з них нібито були напхані вибухівкою, а третій ніс заряд від РПГ, передає 24 Канал.
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Безпілотники в Брянській області
Російські ЗМІ стверджують, начебто "три бойові безпілотники з різницею в 15 хвилин атакували Брянську область". Спершу з'явилися два БпЛа, які скинули невстановлену вибухівку на поле, а ближче до шостої вечора прилетів і третій безпілотник, що ніс заряд для ручного протитанкового гранатомета. Окупанти заявили, що його збили з автомата, а снаряд знищили на місці.
Залетіли невідомі безпілотники аж на 4 кілометри вглиб Росії – помітили їх біля села Стратива.
Село Стратива "атакували" безпілотники: дивіться на карті, де воно розташоване
Атака на "Газпром" на Бєлгородщині
"Хлопкі" чули 25 травня і жителі Бєлгородської області. Там пізно ввечері, близько 23:00, невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому". Інцидент трапився у селищі Октябрське.
Внаслідок вибуху в будівлі повибивало вікна і пошкодило фасад та покрівлю. На жаль, ніхто не постраждав.
"Бавовна" в Росії: останні новини
- Вибухи в російському Краснодарі почули 26 травня близько четвертої ранку – саме у той час, коли Росія атакувала Україну ракетами. Місцеві жителі чули щонайменше два вибухи. І хоча російська влада повідомила про "успішну роботу ППО", на відео видно, як в небо піднімається чорний стовп диму.
- А в Бєлгороді "бавовна" трапляється вже майже регулярно – вибухи лунали в місті і 23 травня. Російські пабліки повідомили про те, що "приліт" трапився неподалік залізничного вокзалу.
- Натомість 21 травня в Бєлгороді вибухи не тільки розбудили місцевих, а і спричинили масштабну пожежу.