У росіян "панікі нєт": окупантам ввижаються напаковані вибухівкою безпілотники

У Брянській області 25 травня три безпілотники начебто атакували Брянську область. Того ж дня диверсія трапилася і в Бєлгороді – невідомий БпЛА скинув вибухівку на будівлю "Газпрому".

Атакували безпілотники село Стратива, що на Брянщині, близько шостої вечора. Російські ЗМІ повідомили, що два з них нібито були напхані вибухівкою, а третій ніс заряд від РПГ, передає 24 Канал.

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Безпілотники в Брянській області

Російські ЗМІ стверджують, начебто "три бойові безпілотники з різницею в 15 хвилин атакували Брянську область". Спершу з'явилися два БпЛа, які скинули невстановлену вибухівку на поле, а ближче до шостої вечора прилетів і третій безпілотник, що ніс заряд для ручного протитанкового гранатомета. Окупанти заявили, що його збили з автомата, а снаряд знищили на місці.

Залетіли невідомі безпілотники аж на 4 кілометри вглиб Росії – помітили їх біля села Стратива.

Село Стратива "атакували" безпілотники: дивіться на карті, де воно розташоване

Атака на "Газпром" на Бєлгородщині

"Хлопкі" чули 25 травня і жителі Бєлгородської області. Там пізно ввечері, близько 23:00, невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому". Інцидент трапився у селищі Октябрське.

Внаслідок вибуху в будівлі повибивало вікна і пошкодило фасад та покрівлю. На жаль, ніхто не постраждав.

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