Великодні забави у Бєлгородській області: місцеві чують "хлопки", влада звітує про ППО

Удень 16 квітня у Бєлгородській області почалися уже традиційні розваги – місцеві кажуть, що чують "хлопки". Тим часом влада, як звично, заявляє про "роботу ППО".

Про великодню бавовну пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Кажуть, що зараз гучно в окрузі сумнозвісного міста Шебекіно.

Цікаво У Брянську впав безпілотник, начинений вибухівкою, – ЗМІ

Що там у Бєлгородській області

Близько 16:20 у Бєлгородській області почалася звична розвага у вигляді звуків "бавовни". Однак місцева влада не зраджує своїм традиціям і заявляє про те, що спрацювало сумнозвісне російське ППО і "ворожий об'єкт" вдалося збити в районі Нового Оскола.

Більше деталей ні телеграм-канали, ні влада області не повідомляють. Тільки у мережі публікують фото вищезгаданої ППО.



У Бєлгородській області працює "ПеВеО" / Фото з соцмереж

Великодній подарунок для Брянська

У Брянську також неспокійний Великдень. Уранці телеграм-канали масово повідомляли про падіння безпілотника, який нібито був начинений вибухівкою.

Стверджують, нібито уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель. Вони нібито лежали у лісі, за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.

Ба більше, росіяни переконують, мовляв, серед уламків лежала й вибухівка, але повідомлень про вибухи не було.