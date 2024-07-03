На це вже не звертають уваги: чому російські авіабомби падають у Бєлгородській області

Російські авіабомби атакують Бєлгородську область. Є інформація, що за останній рік у цьому регіоні впало понад 38 боєприпасів.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що причина падіння російських планерних авіабомб полягає у тому, що там не розкриваються крила. Він додав, що коли противник запускає ці бомби, то, через несправність, вони падають недалеко від місця скидання.

Дивіться також The Washington Post отримав докази падіння планерних бомб на території Росії

Росія атакує свої території

За словами військового експерта, бувають випадки, коли авіабомби Росії вибухають у населених пунктах поблизу Бєлгорода чи у самому місті.

Він зазначив, що нещодавно було влучання бомби, яка не розкрилась, через що стався завал одного під'їзду дев'ятиповерхового будинку у Білгороді. Також були повідомлені, що мешканці області жалілись через падіння фугасної авіабомби на стоянці поряд із новим житловим комплексом. Протягом доби на повідомлення громадян місцева влада не реагувала.

Люди ночували неподалік боєприпасу, який був за 50 метрів від житлового будинку. Це вказує на те, що на такі речі у Росії, зокрема й у Бєлгородській області, уже ніхто не звертає увагу. Для них це стандартна ситуація,

– наголосив Олег Катков.