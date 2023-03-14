У Бєлгороді "гучна бавовняна вечірка": росіяни кажуть про збиття 3 ракет
Ввечері у Бєлгороді пролунали гучні вибухи. Місцева влада вже заявила, що у небі над регіоном нібито збили 3 ракети.
Ввечері 14 березня до Бєлгорода завітала гучна "бавовна". Було декілька вибухів, які неабияк налякали місцевих. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Росія заявила про роботу ППО
Місцева влада Бєлгородської області одразу заявила про те, що в місті буцімто працюють сили ППО. Зокрема виконувач обов'язків губернатора В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородському районі системою ППО збито 3 ракети
За його словами, уламки ракет потрапили у житловий сектор Білгорода, ушкодження зафіксовано у кількох будинках. На місце події виїхали голова району Володимир Перцев і сам Гладков.
Таки могло щось "прилетіти"
На відео, яке поширюють російські телеграм-канали, добре чути виходи. Ймовірно, у Бєлгороді працювало С-300. Крім цього, у місті перекрили одну з вулиць – місцеві жителі повідомляють, що таки є "приліт". Проте його наслідки наразі невідомі. Також на одному з відео чути, що один зі звуків вибухів справді неймовірно гучний та не схожий на роботу ППО.
Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
Варто зауважити, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область із Бєлгорода за допомогою С-300. Тож не варто відкидати той факт, що вони цілком могли скинути собі на голови своє ж "добро", оскільки такі випадки вже траплялися.
При цьому жителі Бєлгорода вже чіпають руками рештки уламків, фотографують свої знахідки та викладають у мережу.
Уламки ракети після "бавовни" в Бєлгороді: фото