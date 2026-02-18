У російських Чебоксарах у Чувашії лунала серія вибухів: під атакою, ймовірно, місцевий завод

У Чебоксарах у Росії лунала серія вибухів. Під атакою міг опинитися завод антен для російських дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Дивіться також У Ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури: є загиблі

Що відомо про вибухи у Чувашії?

У російських Чебоксарах у Чувашії лунали вибухи. У місті є прольоти в різних локаціях. Місцеві повідомляли про 3 вибухи на півдні та північному заході міста.

В одному з районів помітили сильне задимлення. За словами очевидців, працювала також ППО.

Інформації про постраждалих немає.

Довідка: Чебоксари – столиця Чуваської Республіки з населенням майже 500 тисяч осіб. Це близько 1000 кілометрів від кордону України.

Телеграм-канали повідомляють, що під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства "ВНИИР-Прогресс".

Повідомляють про падіння БпЛА в районі місцевого магазину "Ромашка", а ось другий дрон, за словами очевидців, впав десь у районі підприємства.

Дим після вибухів у Чебоксарах: дивіться відео

У Чебоксарах лунали вибухи: дивіться відео

Згідно з аналізом Astra, магазин "Ромашка" розташовний за 800 – 900 метрів від вищезгаданого підприємства.

Також аеропорт Чебоксар закрили на прийом і відправлення рейсів.

Російське міноборони заявило, що над територією Чувашської республіки збито 2 дрони.

Довідка: Завод "ВНИИР-Прогресс" виготовляє для російської армії антени "Комета", які протидіють РЕБ на російських дронах. Генштаб ЗСУ зазначає, що підприємство виготовляє супутникові приймачі й антени до систем "Глонасс", GPS і "Галілео" (власне, "Комета"). Їх застосовують у дронах "Шахед", а також у ракетах комплексів "Інскандер-М", "Калібр" та у модулях УМПК (уніфікованого модуля планування та корекції) авіабомб.

