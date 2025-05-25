Горіла цивільна інфраструктура: наслідки російської атаки на Чернігів та область
Чернігівська область зазнала повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Як відомо, зафіксовували кілька влучань у різних районах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Рятувальники також показали наслідки російської атаки на регіон.
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Які наслідки атаки
Внаслідок атаки відбулося загоряння складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. До гасіння залучили 15 рятувальників, 4 одиниці техніки та ресурси місцевих підприємств.
Окремо горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля. Удару також зазнав обласний центр – пошкоджено будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється,
– ідеться у повідомленні рятувальників.
На Чернігівщині через атаку спалахнула пожежа / Фото ДСНС
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.