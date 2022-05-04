У Миколаєві підтвердили вибухи

У Миколаївській області повідомили про вибухи. Згодом інформацію підтвердили, однак без уточнень деталей.

Про вибухи повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Обстріли відбулись під час повітряної тривоги, яка, тривала до 22.01.

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У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом,

– написав Сєнкевич.

Зазначимо, що лише напередодні Миколаїв обстріляли зі "Смерчів". Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Обійшлось без жертв.

Росіяни ракетами обстрілюють області України другий вечір поспіль

Вчора, 3 травня стратегічні бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 завдавали ракетних ударів із Каспійського регіону. Щонайменше 18 ракет долетіли у Львів, Київ, Вінницю, Одесу. Внаслідок ударів ушкоджень зазнала інфраструктура.

Водночас, у Львові постраждали 2 людини – вони отримали осколкові поранення, бо перебували неподалік від місця вибуху.

Крім того, росіяни вперше обстріляли Закарпаття. Ракета влучила в підстанцію біля вокзалу. Від удару вибило вікна будівель у радіусі 500 метрів.

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