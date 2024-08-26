Вибухи чули у Житомирі та Рівному

Росія вперше за довгий час масовано атакувала Україну. Зокрема, під ударом опинились Рівне та Житомир.

Зранку 26 серпня вибухи чули у багатьох українських містах. Також вони прогриміли у Рівному та Житомирі.

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Росія атакує Україну

Про вибухи у Рівному та Житомирі сповістили кореспонденти Суспільного. Наразі відомо небагато деталей щодо цього. Зокрема, місцева влада обох регіонів поки не коментувала цього.

Водночас у Житомирі є перебої із водопостачанням через знеструмлення внаслідок удару.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.