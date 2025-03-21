У Запоріжжі серія вибухів: на місто летить навала "Шахедів"

У Запоріжжі працюють сили ППО, чутно вибухи. Над містом пролітають "Шахеди".

Просто над містом помічені ворожі дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку дронів на Запоріжжя

У Запорізькій ОВА о 21:02 повідомили про роботу сил ППО.

Згодом в області чули щонайменше 3 серії вибухів з інтервалами в кілька хвилин.

Партизанські сили повідомляють про близько 8 безпілотників над містом. Вони залітають із західної сторони.

О 21:15 стало відомо про активність тактичної ворожої авіації, Запоріжжю загрожують удари КАБ.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, вибухи, небезпеку російських ударів повідомляємо в нашому телеграмі.

Нагадаємо, увечері 21 березня у передмісті Дніпра пролунали вибухи через атаку російських ударних дронів.

Повітряні сили попереджали про загрозу о 20:42, а вже о 20:44 підтвердили роботу ППО.