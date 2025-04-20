Росія влаштувала у Донецьку провокацію під час "великоднього перемир'я"
- Росія інсценувала вибухи в Донецьку під час "великоднього перемир'я", звинувачуючи Україну у порушенні тиші.
- Після оголошення перемир'я Росія здійснила 387 обстрілів, 19 штурмів та 290 разів застосувала безпілотники.
- Центр протидії дезінформації заявляє, що мета провокацій – звинуватити Україну у небажанні миру та створити образ Путіна як миротворця.
Вранці 20 квітня росіяни заявили, що ЗСУ атакували Донецьк під час "перемир'я". Насправді ворог інсценував вибухи, аби звинуватити Україну у порушенні тиші.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Ворог влаштував провокацію у Донецьку
Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я".
Росія заявила про вибухи у Донецьку / фото Центру протидії дезінформації
Окупанти самі ж не дотримуються свого так званого "перемир'я", продовжуючи штурми та обстріли.
За словами президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошення Росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники,
– повідомляють у Центрі.
На різних відтинках фронту сталося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів.
"Мета таких вкидів – звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ нібито миротворця", – пояснює ЦПД. Як зазначав президент, Україна у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально.