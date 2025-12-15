Окупований Донецьк – під атакою: повідомляють про влучання у базу ворога і пожежу

Тимчасово окупований Донецьк опинився під атакою ввечері у понеділок, 15 грудня. У місті повідомляють про влучання та пожежу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Які наслідки атаки на Донецьк?

Орієнтовно о 21:00 у мережі оприлюднили першу інформацію про влучання на території тимчасово окупованого росіянами Донецька. Тоді ж з'явилися кадри, зафіксовані очевидцями, на яких чути звуки вибухів.

Незадовго після цього Петро Андрющенко повідомив про пожежу у колишньому приміщенні української мережі магазинів побутової техніки та електроніки "Comfy". На місці влучання, як відомо з кадрів, виникло загоряння.

Приліт. А не треба з Comfy базу було робити,

– написав він.

Яку об'єкти росіян на окупованих територіях атакували раніше?