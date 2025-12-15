Окупований Донецьк – під атакою: повідомляють про влучання у базу ворога і пожежу
- У тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про влучання та пожежу в колишньому приміщенні мережі "Comfy".
- Петро Андрющенко зазначив, що приміщення використовувалося як база, і на місці влучання виникло загоряння.
Тимчасово окупований Донецьк опинився під атакою ввечері у понеділок, 15 грудня. У місті повідомляють про влучання та пожежу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Які наслідки атаки на Донецьк?
Орієнтовно о 21:00 у мережі оприлюднили першу інформацію про влучання на території тимчасово окупованого росіянами Донецька. Тоді ж з'явилися кадри, зафіксовані очевидцями, на яких чути звуки вибухів.
Незадовго після цього Петро Андрющенко повідомив про пожежу у колишньому приміщенні української мережі магазинів побутової техніки та електроніки "Comfy". На місці влучання, як відомо з кадрів, виникло загоряння.
Приліт. А не треба з Comfy базу було робити,
– написав він.
Яку об'єкти росіян на окупованих територіях атакували раніше?
Нагадаємо, ССО України в ніч на 14 грудня атакували об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Криму, уразивши потяг з паливно-мастильними матеріалами, нафтобазу та станцію РЕБ.
Також нещодавно на окупованій частині Донецької області українці уразили станцію РЕБ "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, а також РЛС "Імбир".
Крім вищезгаданого, на півночі Криму могли уразити підстанцію "Джанкой". Вона використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей. Пожежу зафіксували із супутника.