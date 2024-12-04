ЗСУ вдарили у два важливі місця для Кремля: воєнне зведення від Світана

Жоден воєнний об'єкт ворога давно вже не є в безпеці. Щоночі сили української оборони працюють над знищенням ворога, зокрема і на його території.

Куди цілилися і які наслідки ударів минулої ночі, у щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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В ніч на 4 грудня було дуже неспокійно на території Росії. Атаки прийшлися на Рязань – авіабазу "Дягілєво" й на Новоросійський порт.

Куди били в Рязані

Світан розповів, що в "Дягілєво" базується центр перепідготовки льотного складу. А також розміщені літаки Ту-22, Ту-22М3, Ту-95.

Особливу небезпеку становить Ту-22М3, що є носієм ракети Х-22. Як відомо, цей тип ракет є неточним, з відхиленням близько 300 метрів, що особливо небезпечно для цивільного населення під час обстрілів.

Важливо! Російська влада заявила, що в місті працювала ППО. Від української сторони поки не надходило підтверджень про наслідки уражень.

Вибухи в Новоросійську

Новоросійськ також є важливою ціллю для української армії. Там розташовані термінали, що пропускають до 60% вуглеводнів Росії, які переправляються на Захід. Саме там зараз базується частина російського Чорноморського флоту, там зокрема кораблі споряджуються ракетами типу "Калібр".

Поки що західні ракети, які є на озброєнні в Україні, не дістають до порту в Новоросійську. Для цього підійшли б ракети JASSM.

Поки в Україні немає таких ракет. Ймовірно, йшли безпілотники. У нас на озброєнні є дрони, що можуть йти навіть до 1800 кілометрів. Основне питання у нівелюванні протиповітряної оборони,

– зауважив Світан.

Зараз росіяни зосередили максимум зусиль на охороні Новоросійська. Адже, якщо зробити і це місце базування російських кораблів небезпечним для них, то ворогові доведеться тікати з Чорного моря.

Для ефективних ударів по Новоросійську, імовірно, необхідні будуть масовані удари безпілотниками, або комбінація їх із західними ракетами, якщо Україна отримає ракети потрібної дальності – 500 кілометрів,

– резюмував Світан.