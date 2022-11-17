"Проснемося завтра чи ні": у Джанкої бідкаються через вибухи й зникнення світла

Не встигли окупанти заснути, як до них постукало у двері "Бавовнятко" та зчинило справжній переполох. У ворожих пабліках істерика через вибухи в Джанкої.

Замість казочки на ніч, загарбники близько 23:00, 16 листопада мали змогу "насолодитися" звуками цвітіння "бавовни". У російських телеграм-каналах здійнявся справжнісінький ґвалт через це, повідомляє 24 канал.

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Як нили росіяни та "змінювали свідчення"

Якщо простежити хронологію повідомлення у російських інформаційних помийках щодо вибухів на півострові, то можна зрозуміти, наскільки ворожі телеграм-канали засмічені новинами, що суперечать одна одній.

Спершу з'явилось повідомлення, що горить електростанція в "магороче". Вочевидь, йшлось про район Магарач між Джанкоєм та селом Дмитрівка.

Опісля окупанти зрозуміли, що даремно посіяли паніку, тому вирішили "втішити" всіх повідомленням про те, що це насправді спрацювали системи протиповітряної оборони.

Уже наступне повідомлення стосувалась того, що на відео з наслідками прильоту не горять ніякі важливі об'єкти та це зовсім навіть не робота ППО.



Суперечлива інформація у ворожих пабліках щодо вибухів в Джанкої / Скриншот з російського телеграм-каналу

Чи було це ППО, чи – щось інше. Чи горіли якісь важливі об'єкти, чи бавовна розцвіла на ворожих складах зі зброєю, але про єдине відомо достеменно – в окупантів почало масово зникати світло.



У Джанкої нема світла через вибухи / Скриншот з ворожих телеграм-каналів



"Громко" у Джанкої / Скриншот із Вконтакте

Росіяни продають нерухомість на півострові

Нещодавно з'явилася інформація, що загарбники, які приїхали на Кримський півострів після початку окупації у 2014 році, повертається назад до себе – "на родіну".

Окупанти вже почали терміново продавати куплену нерухомість в Криму, тому що усвідомлюють, що для них на цих територіях немає майбутнього. Рано чи пізно їм все-таки довелось би залишити півострів – очевидно, що краще зробити це рано.

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