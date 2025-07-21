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24 Канал Новини України Вибухи у Франківську: місто під ворожою атакою
21 липня, 03:43
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Вибухи у Франківську: місто під ворожою атакою

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • У Франківську пролунали вибухи після 3 години ночі 21 липня, працювала ППО, на місто рухався "Шахед".
  • Також з Тернопільщини на Франківщину рухалася крилата ракета "Калібр".
  • Мер Франківська закликав не фотографувати та нічого не викладати в мережу. Водночас він попередив, що може бути гучно.
  • Цієї ночі під масованою атакою БпЛА перебував Київ. У столиці загорівся дах нежитлової будівлі в Дарницькому районі. Крім того, гучно було в Дніпрі. 

У Франківську пролунали вибухи після 3 години ночі 21 липня. У бік міста рухався щонайменше один "Шахед".

Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Франківська Руслана Марцінківа. 

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Що відомо про ворожу атаку на Франківськ? 

За даними Повітряних сил, до міста підлітав щонайменше один "Шахед". Моніторингові ресурси уточнили, що заходив він з Тернопільщини. Крім того, на Тернопільщині перебували щонайменше два дрони. 

Згодом моніторингові ресурси заявили, що у бік Франківщини з Тернопільщини рухається "Калібр". Про захід на Прикарпаття цієї крилатої ракети інформації не було. 

Водночас Марцінків заявив, що може бути гучно. Також міський голова закликав нічого не фотографувати та не викладати в мережі. 

0 3:46 у Франківську пролунали нові вибухи. За словами мера Марцінківа, знову працювала ППО. 

Додамо, що цієї ночі під масованою атакою БпЛА перебував Київ. У столиці загорівся дах нежитлової будівлі в Дарницькому районі. Крім того, гучно було в Дніпрі. 

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