В окупованій Горлівці прогриміли вибухи: могло бути влучання у ворожий склад

У тимчасово окупованій росіянами з 2014 року Горлівці, де багато складів з боєприпасами та казарм окупантів, 13 липня лунає серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах. Офіційної інформації наразі немає, проте, згідно з припущенням горлівчан, вибухають російські склади з боєприпасами.

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Принаймні звуки вибухів лунають приблизно із того місця, де розміщені ворожі склади.

ЗСУ ледь не щодня ліквідовують ворожі склади в тилу

Поки росіяни намагаються наступати і зазнають невдач, українська армія продовжує ефективно бити по їхніх складах зброї та командних пунктах. Зокрема 12 липня українські пілоти знищили черговий російський склад біля Новопетрівки. Окупанти намагалися завадити атаці та підняли у повітря винищувачі.

А 11 липня ввечері українців потішила про те, як ЗСУ знищили боєприпаси окупантів у тимчасово окупованій Новій Каховці. Водночас російські пропагандисти продовжують брехати та кажуть, що після "хлопка" у Новій Каховці вибухнули склади із селітрою, а не російські боєкомплекти. Але супутникові фото доводять зовсім протилежне. Вибухи були такими потужними, що їх було видно навіть з космосу.

Сергій Хлань розповів, що внаслідок точного удару ЗСУ окупанти втратили 1 000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Крім того, також вибухнули 50 цистерн з пальним. Втрати особового складу ще не підрахували.

Загальні втрати ворога

Загалом від початку повномасштабної війни росії проти України, українським воїнам вдалось знищити:

особового складу – близько 37 570 осіб;

танків – 1649 одиниць;

бойових броньованих машин – 3832 одиниці;

артилерійських систем – 839 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 109 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 678 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 одиниці;

спеціальної техніки – 67 одиниць.

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