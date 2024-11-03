Після прильоту КАБа у Харкові є постраждалі: росіяни влучили у супермаркет

Росіяни увечері 3 листопада атакували Харків КАБами. Після останнього прильоту стало відомо про декількох поранених.

Один із КАБів впав у Шевченківському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Удар в Харкові прийшовся по супермаркету

Увечері 3 листопада росіяни двічі атакували Харків КАБами. Після першого обстрілу близько 21:00 постраждалих не було, а удар було здійснено по лісосмузі.

На жаль, після другої атаки КАБами о 22:27 стало відомо про постраждалих.

За повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, станом на 22:52 відомо про 4 постраждалих.

Один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.

За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків,

– уточив Терехов.

Окрім цього, у місті після атаки є пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту, а у прилеглих будинках вибило шибки.