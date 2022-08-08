Під час тривоги на Харківщині чули вибухи, також ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині
Джерело:Суспільне
Вночі 8 серпня окупанти, найімовірніше, знову гатили по Харківщині. Також вибухи чули в Марганецькій територіальній громаді Дніпропетровщини.
Вибухи почали лунати під час повітряної тривоги. Станом на 2:15 вона триває лише у Нікопольському районі Дніпропетровщини та на Луганщині.
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У Харкові лунали вибухи
О 1:05 на Харківщині вкотре почали лунати сирени. Через загрозу чергового ворожого обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу.
Через 5 хвилин харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули звуки вибухів. Їх було щонайменше 3. Попередньо, усі трапилися поза межами обласного центру.
Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків – ППО чи ворожі "прильоти". Адже офіційної інформації щодо цього поки немає.Зверніть увагу! Повітряну тривогу на Харківщині скасували о 1:57.
Окупанти гатили по Дніпропетровщині
Під час повітряної тривоги вибухи чули й на Дніпропетровщині. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко о 1:53 повідомив, що в області таки трапився черговий ворожий обстріл.
Обстріляно територію Марганецької ТГ,
– зазначив Євтушенко.
Він закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та перебувати в укриттях до повідомлення про відбій повітряної тривоги.
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