Під час тривоги на Харківщині чули вибухи, також ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині

Вночі 8 серпня окупанти, найімовірніше, знову гатили по Харківщині. Також вибухи чули в Марганецькій територіальній громаді Дніпропетровщини.

Вибухи почали лунати під час повітряної тривоги. Станом на 2:15 вона триває лише у Нікопольському районі Дніпропетровщини та на Луганщині.

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У Харкові лунали вибухи

О 1:05 на Харківщині вкотре почали лунати сирени. Через загрозу чергового ворожого обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу.

Через 5 хвилин харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули звуки вибухів. Їх було щонайменше 3. Попередньо, усі трапилися поза межами обласного центру.

Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків – ППО чи ворожі "прильоти". Адже офіційної інформації щодо цього поки немає.

Окупанти гатили по Дніпропетровщині

Повітряну тривогу на Харківщині скасували о 1:57.

Під час повітряної тривоги вибухи чули й на Дніпропетровщині. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко о 1:53 повідомив, що в області таки трапився черговий ворожий обстріл.

Обстріляно територію Марганецької ТГ,

– зазначив Євтушенко.

Він закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та перебувати в укриттях до повідомлення про відбій повітряної тривоги.

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