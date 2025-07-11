Вибухи в Харкові – місто атакували ударні БпЛА
- Харків атакований ворожими безпілотниками вранці 11 липня, це призвело до вибухів у місті.
- Міський голова пише про удари по житловій забудові та постраждалих.
Харків під ранок 11 липня опинився під ударом ворожих безпілотників. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомили у Харківській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Вибухи у Харкові зранку 11 липня: що відомо
Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 05:17 ранку. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА безпосередньо для міста.
О 05:3 міський голова Харкова Ігор Терехов написав у соціальних мережах, що місто атакували ударні безпілотники. Трохи раніше про вибухи в місті написали ЗМІ місцеві та Харківська ОВА.
Згодом мер додав, що ворог ударив по центру Харкова – у район житлової забудови. Попередньо, є постраждалі.
У центрі Харкова постраждав працюючий медичний заклад, там вилетіли шибки, але ще обстежують будівлю.
На момент публікації повітряна атака на Харків тривала. Також в цей самий час лунали вибухи у Сумах.
Раніше вночі вибухи лунали у Харківській області. З повідомлень влади відомо, що ворог масовано атакував Чугуївську громаду. Там сталися прильоти, що спричинили багато руйнувань. Також, на жаль, є постраждалі.
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