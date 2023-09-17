Вибухи у Харкові, Росія випустила ракети по Україні: хронологія 571 дня війни

Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно відвойовують кожен клаптик нашої землі. Зокрема, нещодавно стало відомо про визволення Андріївки Донецької області.

Яка ситуація в різних областях України, на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

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