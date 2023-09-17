Вибухи у Харкові, Росія випустила ракети по Україні: хронологія 571 дня війни
Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно відвойовують кожен клаптик нашої землі. Зокрема, нещодавно стало відомо про визволення Андріївки Донецької області.
Яка ситуація в різних областях України, на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Наша ППО збила ворожу ракету у Дніпропетровській області. Росіяни заявили про атаку дронами у їхньому місті Орел. Там нібито прилетіло по нафтобазі та виникла пожежа. У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласна влада повідомила про роботу ППО. Одеську область також атакували ворожі дрони У Москві знову заявили, що збили безпілотник. Окупанти поскаржились, що оголосили план "Килим" в столичному аеропорті Внуково та Шереметьєво. Загалом скасували 3 рейси та затримали орієнтовно 19. Росія атакувала Харків балістичними ракетами С-300 з Бєлгорода. У місті чули орієнтовно 4 вибухи, за різними даними росіяни запустили 5 чи 6 ракет. Дані про наслідки влада не повідомляла.
Ракету збили над Дніпропетровщиною
Дрони атакували ворожу нафтобазу в Орлі
Вибухи в Одесі
Дрон над Москвою
Окрім того, бідкались про нібито атаку на тимчасово окупований Крим.
Вибухи в Харкові
Наша ППО збила ворожу ракету у Дніпропетровській області.
Росіяни заявили про атаку дронами у їхньому місті Орел. Там нібито прилетіло по нафтобазі та виникла пожежа.
У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласна влада повідомила про роботу ППО. Одеську область також атакували ворожі дрони
У Москві знову заявили, що збили безпілотник. Окупанти поскаржились, що оголосили план "Килим" в столичному аеропорті Внуково та Шереметьєво. Загалом скасували 3 рейси та затримали орієнтовно 19.
Росія атакувала Харків балістичними ракетами С-300 з Бєлгорода. У місті чули орієнтовно 4 вибухи, за різними даними росіяни запустили 5 чи 6 ракет. Дані про наслідки влада не повідомляла.