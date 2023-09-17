Вибухи у Харкові, Росія випустила ракети по Україні: хронологія 571 дня війни

17 вересня 2023, 06:12
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Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно відвойовують кожен клаптик нашої землі. Зокрема, нещодавно стало відомо про визволення Андріївки Донецької області.

Яка ситуація в різних областях України, на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу

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07:34, 17 вересня

Ракету збили над Дніпропетровщиною

Наша ППО збила ворожу ракету у Дніпропетровській області. 

06:31, 17 вересня

Дрони атакували ворожу нафтобазу в Орлі

Росіяни заявили про атаку дронами у їхньому місті Орел. Там нібито прилетіло по нафтобазі та виникла пожежа. 

06:12, 17 вересня

Вибухи в Одесі

У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласна влада повідомила про роботу ППО. Одеську область також атакували ворожі дрони

06:10, 17 вересня

Дрон над Москвою

У Москві знову заявили, що збили безпілотник. Окупанти поскаржились, що оголосили план "Килим" в столичному аеропорті Внуково та Шереметьєво. Загалом скасували 3 рейси та затримали орієнтовно 19.
Окрім того, бідкались про нібито атаку на тимчасово окупований Крим.

06:03, 17 вересня

Вибухи в Харкові

Росія атакувала Харків балістичними ракетами С-300 з Бєлгорода. У місті чули орієнтовно 4 вибухи, за різними даними росіяни запустили 5 чи 6 ракет. Дані про наслідки влада не повідомляла. 

Автор: Діана Квасневська