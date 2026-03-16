Харків за день пережив чотири хвилі атак: куди та чим били росіяни
- 16 березня Харків пережив чотири хвилі ударів російськими "Шахедами". Один з них впав поблизу житлових будинків.
Упродовж 16 березня Харків зазнав аж чотири хвилі ударів російськими безпілотниками. По деяких місцях вони били двічі під час однієї атаки.
Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що перша хвиля ударів пішла о 3:00, друга – о 9:00, третя – о 12:45, а четверта – о 16:00. Один з "Шахедів" впав неподалік від житлових будинків.
Що відомо про обстріл Харкова?
За словами Черненко, деякі атаки були подвійними. Спершу ворог бив по одному місцю. А вже через 7 – 10 хвилин туди прилітав ще один безпілотник, щоб завдати якнайбільше втрат серед цивільних. Але, на щастя, обійшлося.
Наразі відомо про щонайменше 6 безпілотників, які вдарили по Харкову. Однак загалом по місто кружляла значна кількість різних БпЛА. Тому цифра може змінюватися. Також наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок сьогоднішніх атак по Харкову.
Зверніть увагу! 15 березня російські окупанти вдарили по кареті швидкої допомоги на Харківщині. Інцидент стався в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району. Відомо про двох загиблих медиків.
Відомо, що упродовж минулого тижня російські окупанти завдали 11 ударів "Шахедами" по Харкову. Одна з атак сталася по харчовому підприємству, де загинули двоє людей.
Якщо минулого тижня було 11 "Шахедів", то лише за понеділок по Харкову прилетіло вже шість. І це те, що вдарило по місту. Минулого тижня в Харкові було двоє загиблих та 20 постраждалих. В області цифра ще більша. 12 загиблих та майже пів сотні людей, які зазнали травм,
– розповіла Черненко.
Вибухи в Харкові та на Харківщині
- В ніч на 14 березня ворог атакував приміський поїзд. Пасажири не постраждали, але машиніст та його помічник зазнали поранень. Медики надали їм допомогу на місці.
- Вранці 13 березня росіяни вдарили "Іскандер-М" біля села Нова Олександрівка, Великобурлуцька громада. Балістична ракета впала поблизу рейсового автобуса, внаслідок чого троє людей загинуло.
- В ніч на 7 березня Росія запустила нову ракету "Изделие-30" по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинуло 8 людей, серед яких – двоє дітей.