Окупанти вдарили КАБом в робочий час по центру Херсона: є постраждалий

Російська армія вдень 14 березня обстріляла керованою авіабомбою центр Херсона. Внаслідок цього у місті є постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка та Херсонську обласну прокуратуру.

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Які наслідки російського удару по Херсону

Роман Мрочко розповів, що внаслідок ворожої атаки у Херсоні пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі. Також є багато вибитих вікон.

На зараз відомо про одного постраждалого – 23-річний хлопець зазнав мінно-вибухової травми,

– сказав посадовець.

Він також зазначив, що правоохоронці фіксують наслідки ворожого авіаудару по середмістю.

"Вивчаємо обсяги пошкоджень. Дякуємо всім службам на місці. Допомагаємо дивом вцілілим людям", – зазначив Мрочко.

Наслідки ворожої атаки по Херсону / Відео з телеграм-каналу Романа Мрочка

В Херсонській обласній прокуратурі додали, що розпочато розслідування за фактом обстрілу Херсона.

За даними слідства, 14 березня 2025 року орієнтовно з 13:55 до 14:00 військові Росії завдали авіаційний удар керованою авіабомбою по середмістю Херсона. Снаряд влучив поблизу медичного закладу.

Водночас окупанти обстріляли обласний центр, поціливши по житловому будинку. Повний перелік руйнувань встановлюється,

– заявили прокурори.

Пізніше начальник Херсонської МВА написав, що у центрі міста триває авіаційна розвідка противника. Він закликав громадян за можливості не пересуватися центральною частиною міста, адже ймовірні повторні атаки.