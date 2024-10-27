Росія з артилерії обстріляла Центральний район Херсона: є загиблі та поранені

Ввечері 27 жовтня окупанти завдали цинічного удару по Центральному району Херсона. Місто обстріляли з артилерії.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Вибухи лунали у Херсона близько 21:36.

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Обстріл Центрального району Херсона

Так, Олександр Прокудін зауважив, що ціллю російської артилерії стали житлові будинки у Центральному районі.

На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка. Вона дістала смертельні поранення. Висловлюю співчуття рідним загиблої,

– повідомив він.

Глава ОВА додав, що також поранення дістала 54-річна херсонка. В неї діагностували вибухову травму та контузію, вона отримала медичну допомогу на місці.

Однак менш як за пів години Прокудін повідомив про другу жертву російської атаки. Внаслідок обстрілу загинула також 50-річна жінка.

"Від отриманих поранень вона загинула на місці. Щиро співчуваю родичам вбитої", – написав посадовець.

Він уточнив, що стало відомо про поранення 61-річного чоловіка, котрий під час обстрілу знаходився на вулиці. В нього – вибухова травма, контузія, а також уламкове поранення ноги. Чоловіка доправили до лікарні. Також внаслідок "прильоту" у житловий будинок травмувалась 13-річна дитина.

"Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ноги. Лікарі надали йому допомогу на місці. Від госпіталізації батьки відмовились", – сказав Прокудін.