Вибухи на Хмельниччині: під ударом "Шахедів" був Старокостянтинів

Упродовж ночі 26 травня ворог атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Хмельницька область також постраждала.

Повітряні сили повідомили о 03:22 про рух кількох безпілотників до Старокостянтинова, який вже неодноразово намагалися вразити російські окупанти. А за кілька хвилин місцеві вже чули вибухи.

Цієї ж ночі У Одесі працює ППО

Про неприємні звуки в Хмельницькій області повідомило Суспільне. Моніторингові пабліки при цьому підтвердили, що відбувається атака "Шахедами".

Масована атака на Україну 26 травня

Окрім Хмельницької області, удару "Шахедів" зазнала Одеська область, там працювали сили Протиповітряної оборони. Також, за повідомленнями моніторингових каналів, ворог намагався атакувати Херсон, Дніпро та інші українські міста.

Ба більше, о 03:30 ранку в наш повітряний простір залетіли крилаті ракети. Кількома годинами раніше стало відомо, що російські окупанти запустили свої стратегічні бомбардувальники з Оленьї, ті дісталися до пускових рубежів та здійснили пуски.

Станом на 03:50 повітряна тривога триває в усій Україні – і через ракетну загрозу, і через дронну.

Попередня комбінована масована атака на нас відбувалася кілька тижнів тому, 8 травня. Тоді ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний БпЛА. З них 59 знешкодила ППО. Від початку 2024 року масованих атак по Україні відбулося уже 14, сьогодні – 15-та.