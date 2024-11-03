На Хмельниччині вночі гриміли вибухи: є пошкодження, спалахнула пожежа

У ніч на 3 листопада росіяни атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область. Через це в одному з місць відбулося загоряння.

У регіоні працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

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Які наслідки атаки для Хмельниччини

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", на території області сили ППО знищили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед",

– йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу, на щастя, вже вдалося ліквідувати. Наразі жодної інформації про загиблих чи постраждалих оприлюднено не було, звернення від громадян, як каже Тюрін, також не отримували.

Зауважимо, повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили ще напередодні о 23:53. Сигнал відбою місцеві почули орієнтовно о 02:03.\

Оновлено. За уточненою інформацією, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі. На щастя, люди не постраждали.

Де ще є пошкодження

Вночі у селі Чернігівського району уламки "Шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки. На щастя, люди не постраждали.

Водночас на Київщині влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. В 5 районах фіксуються пошкодження внаслідок падіння уламків збитих цілей.