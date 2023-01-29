Наслідки політики, – у Повітряних силах прокоментували нічну "бавовну" в Ірані

У ніч на 29 січня в містах Ірану було неспокійно. Там зафіксували атаку безпілотників на військові бази та інші підприємства, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Своєю думкою щодо таких подій поділився в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Однак він одразу підкреслив, що не може коментувати події у міжнародному секторі, особливо інформацію щодо вибухів.

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Події в Ірані – наслідки політики

Тож що саме могло стати причиною вибухів у містах Ірану, Юрій Ігнат не повідомив. Однак він припустив, що те, що відбувається в країні, можна назвати наслідками їхньої політики. Зокрема, мовиться й про співпрацю з країною-терористкою Росією.

Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини,

– поділився думками Юрій Ігнат.

Співпраця Росії та Ірану

Уже давно не секрет, що ці дві держави співпрацюють. Зокрема, саме іранськими "Шахідами" Росія тероризує українські міста.

Як повідомив речник командування Повітряних сил, озброєння в Росії у дефіциті, а тому вона хоче отримати його від Ірану. Мовиться, зокрема, про балістичні ракети та ударні безпілотники.

Натомість й в Ірану є свої інтереси від такої співпраці, адже, за словами Юрія Ігната, він теж має ворогів в регіоні.

Тому будемо сподіватися, що ця країна змінить вектор свій політичний на більш цивілізований,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Вибухи в Ірані: коротко