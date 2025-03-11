Мер Івано-Франківська розповів про жертву і поранених внаслідок вибухів у місті
- У Івано-Франківську 11 березня сталися два вибухи неподалік залізничного вокзалу, загинула одна людина, ще троє поранені.
- За словами мера міста, один із поранених – у тяжкому стані.
- Загиблим виявився підліток.
Увечері 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи неподалік від залізничного вокзалу. Спрацювали невстановлені пристрої. Мер міста розповів про трагічні наслідки.
Один вибух стався на вулиці Привокзальна біля житлового будинку, а інший – у багатоповерхівці, передає 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих
Мер Роман Марцінків уточнив, що невідомі вибухові пристрої спрацювали за двома адресами: Привокзальна, 9 та 49.
Одна людина загинула, одна в дуже важкому стані і ще двоє поранені. Їм надають медичну допомогу,
– повідомив міський голова.
Зазначимо, що у поліції уточнили, що загинув неповнолітній хлопець. У мережі тим часом писали, що один із поранених втратив кінцівки внаслідок вибуху.
До слова, у ДСНС також розповіли, що у квартирі на 9 поверсі 9-поверхової будівлі стався вибух невстановленого предмета з подальшим горінням. Надзвичайники врятували 4 людини, які були заблоковані у квартирах на 8 та 9 поверхах.