Мер Івано-Франківська розповів про жертву і поранених внаслідок вибухів у місті

Увечері 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи неподалік від залізничного вокзалу. Спрацювали невстановлені пристрої. Мер міста розповів про трагічні наслідки.

Один вибух стався на вулиці Привокзальна біля житлового будинку, а інший – у багатоповерхівці, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих

Мер Роман Марцінків уточнив, що невідомі вибухові пристрої спрацювали за двома адресами: Привокзальна, 9 та 49.

Одна людина загинула, одна в дуже важкому стані і ще двоє поранені. Їм надають медичну допомогу,

– повідомив міський голова.

Зазначимо, що у поліції уточнили, що загинув неповнолітній хлопець. У мережі тим часом писали, що один із поранених втратив кінцівки внаслідок вибуху.

До слова, у ДСНС також розповіли, що у квартирі на 9 поверсі 9-поверхової будівлі стався вибух невстановленого предмета з подальшим горінням. Надзвичайники врятували 4 людини, які були заблоковані у квартирах на 8 та 9 поверхах.