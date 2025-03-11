Вибухи в Івано-Франківську: рятувальники показали жахливі кадри наслідків

Івано-Франківськ увечері 11 березня сколихнули два вибухи за двома адресами. У ДСНС показали жахливі кадри наслідків цих інцидентів.

На жаль є загиблий та поранені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Кадри наслідків вибухів в Івано-Франківську

Рятувальники розповіли, що спершу вибух пролунав на вулиці Привокзальній біля житлового будинку. Здетонував невідомий предмет.

За цією адресою, попередньо, одна людина загинула, її особу встановлюють; ще троє дістали травми. Як зауважила голова ОВА Світлана Онищук, одна із постраждалих осіб перебуває у важкому стані.

Транспортувати усіх потерпілих до карет швидкої медичної допомогли рятувальники.

Незадовго після цього пролунав ще один вибух на вулиці Залізничній. Він стався на мансардному поверсі дев'ятиповерхівки. Там виникла пожежа покрівлі на площі 400 метрів квадратних.

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За цією локацією рятувальники евакуювали 15 мешканців з під'їзду будинку, 4 людини врятовано із заблокованих квартир на верхніх поверхах.

Наслідки вибуху в Івано-Франківську / Фото ДСНС

Наразі пожежу ліквідовано.