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24 Канал Новини світу "Було гучно, а потім з'явився чорний дим": росіяни бідкаються на гучні вибухи в Казані
24 червня, 21:27
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"Було гучно, а потім з'явився чорний дим": росіяни бідкаються на гучні вибухи в Казані

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Жителі Казані повідомляють про вибухи.
  • Місцеві заявляють, що чули кілька потужних вибухів, після чого в небі з'явились сліди чорного диму.

Ввечері у вівторок, 24 червня, у російській Казані неспокійно. Так, місцеві бідкалися на звуки вибухів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Вибухи у Казані

Місцеві пабліки пишуть, що жителі Казані ввечері 24 червня повідомляли про вибухи та роботу "пе-ве-о" в небі над містом. 

Жителі Авіабудівного району міста розповідали, що близько 19:50 чули кілька потужних вибухів, після чого в небі з'явились сліди чорного диму.

Росіяни бідкаються на вибухи: дивіться відео

Зауважимо, що російське міноборони заявило, що в період з 16:10 за московським часом до 19:50 їхніми силами "пе-ве-о" начебто було знищено та перехоплено 22 безпілотні літальні апарати літакового типу:

  • 13 БпЛА – над територією Воронезької області,
  • 4 БпЛА – над територією Білгородської області,
  • 3 БпЛА – над територією Саратовської області,
  • по 1 БпЛА – над територіями Самарської області та Республіки Татарстан.

Наголосимо, що за даними російських пабліків, режим "безпілотної небезпеки" у Татарстані вперше діє вже понад 10 годин.