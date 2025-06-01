"Було гучно, а потім з'явився чорний дим": росіяни бідкаються на гучні вибухи в Казані
- Жителі Казані повідомляють про вибухи.
- Місцеві заявляють, що чули кілька потужних вибухів, після чого в небі з'явились сліди чорного диму.
Ввечері у вівторок, 24 червня, у російській Казані неспокійно. Так, місцеві бідкалися на звуки вибухів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Вибухи у Казані
Місцеві пабліки пишуть, що жителі Казані ввечері 24 червня повідомляли про вибухи та роботу "пе-ве-о" в небі над містом.
Жителі Авіабудівного району міста розповідали, що близько 19:50 чули кілька потужних вибухів, після чого в небі з'явились сліди чорного диму.
Росіяни бідкаються на вибухи: дивіться відео
Зауважимо, що російське міноборони заявило, що в період з 16:10 за московським часом до 19:50 їхніми силами "пе-ве-о" начебто було знищено та перехоплено 22 безпілотні літальні апарати літакового типу:
- 13 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 4 БпЛА – над територією Білгородської області,
- 3 БпЛА – над територією Саратовської області,
- по 1 БпЛА – над територіями Самарської області та Республіки Татарстан.
Наголосимо, що за даними російських пабліків, режим "безпілотної небезпеки" у Татарстані вперше діє вже понад 10 годин.