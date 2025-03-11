Росіяни намагалися завдати удару по Києву: які наслідки ворожої атаки в області

Уночі 11 березня росіяни вкотре атакували Київщину безпілотниками. В області працювали сили ППО, зафіксовано збиті ворожі цілі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської ОВА Миколу Калашника та Київську міську військову адміністрацію.

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Дрони намагалися атакувати Київ

У столиці України повітряна тривога тривала 2 години 45 хвилин – з 23:04 до 01:49. На підступах до міста зафіксовано 37 російських БпЛА.

Засоби ППО знищили 29 із них, решта ворожих дронів – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження чи постраждалих через падіння уламків у Києві відсутня.

Наслідки атаки на Київщині

Наразі оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків російського обстрілу. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

В Бориспільському районі уламки збитих ворожих цілей пошкодили 7 приватних будинків та 2 автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівля.

Окрім того, в Бориспільському та Обухівському районах загорівся трав'яний настил – пожежі ліквідували.

До слова, уночі російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 126 безпілотниками. Окрім Київщини, постраждали Донеччина, Харківщина та Сумщина. Зокрема, в Одесі загорівся приватний житловий будинок, склад дитячих іграшок та резервуар з пальним.