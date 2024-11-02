Росія продовжує атакувати Київ: працює ППО, є падіння уламків
2 листопада 2024, 12:22Читать новость на русском
Росія продовжує атакувати Київ ударними БпЛА. В місті працює ППО.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження житлової забудови.
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Які наслідки чергової атаки на Київ
Об 12:11 голова КМВА Сергій Попко повідомив, що в столиці працює ППО.
Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– йдеться у повідомленні.
Декількома хвилинами раніше Попко повідомив, що внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксували падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови.
Постраждали два легкових автомобілі. На щастя, минулося без пожежі та постраждалих.