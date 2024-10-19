Вибухи у Києві: у напрямку столиці летіли "Шахеди"

Зранку 19 жовтня місцеві телеграм-канали писали про те, що у Києві гучно. Так, з'явилася інформація, що там прогриміли вибухи.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах о 7 ранку. Невдовзі стало відомо, що в області працює ППО.

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Вибухи у Києві

У Київській області повітряна тривога продовжує тривати з о пів на 2 ночі. У Києві знову оголосили тривогу близько 7 ранку. Через декілька хвилин в місцевих телеграм-каналах писали про те, що в столиці гучно.

"Kиїв/передмістя – вибухи", – зазначили ще в одному київському пабліку. Відповідне повідомлення там опублікували о 7:07.

Додамо, що в Повітряних силах о пів на 7 ранку повідомили про рух БпЛА ворога. Зокрема, там інформували про БпЛА в Київській області, що рухалися із сходу на південь області (вздовж межі між Черкащиною та Київщиною). Також зазначили про БпЛА північніше Білої Церкви у західному напрямку та БпЛА з Чернігівщини у напрямку Броварів.

В Київській ОВА о 7:18 зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Там наголосили, що не можна робити фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Також в ОВА попросили залишатися в укриттях, адже повітряна тривога ще триває.